Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Drogentest schlägt auf B54 an

Gronau (ots)

Die Autofahrt eines 21-Jährigen endete am Montagabend in Gronau. Der Autofahrer war gegen 22.10 Uhr über die Bundesstraße 54 in die Bundesrepublik Deutschland eingereist. Bei der Kontrolle auf einem Parkplatz bestätigte ein Drogentest den Verdacht der Beamten. Dieser schlug auf den Cannabiswirkstoff THC an. Ein Arzt entnahm eine Blutprobe, um den Missbrauch verbotener Substanzen exakt nachweisen zu können. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

