Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Pedelecfahrer stürzt

Ahaus (ots)

Leichte Verletzungen erlitt ein 82-Jähriger am Montagmorgen in Ahaus. Der Ahauser war gegen 17.10 Uhr mit seinem Pedelec auf dem Rottweg aus Richtung Rotdornweg kommend in Richtung Heeker Straße unterwegs, als er auf den parallel verlaufenden Radweg fahren wollte. Dabei stürzte der Mann. Der Rettungsdienst brachte den Leichtverletzten in ein Krankenhaus.

