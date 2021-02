Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Arnsberg: Eine Sicherheitsfirma meldete der Polizei am Freitag gegen 01.15 Uhr verdächtige Personen auf dem Gelände einer ehemaligen Klinik an der Oeventroper Straße. Nach wenigen Minuten traf der erste Streifenwagen am Einsatzort ein. In dem leerstehenden Gebäude trafen die Beamten auf drei Männer aus Meschede. Diese hatten es vermutlich auf die Elektrokabel des alten Gebäudes abgesehen. In einem Rucksack und einer Reisetasche der Männer fanden die Polizisten bereits abmontierte Kabelstränge. Die drei 33, 32 und 31 Jahre alten Mescheder wurden nach erfolgten polizeilichen Maßnahmen entlassen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Meschede: Ein dreister Einbrecher suchte am Donnerstagabend eine Seniorenwohnanlage an der Mühlengasse auf. Gegen 17.45 Uhr brach der Mann die Wohnungstür einer 84-jährigen Frau auf. Anschließend betrat er die Wohnung. Die Meschederin lag im Bett und hörte den fremden Mann. Sie ging davon aus, dass es sich um den Besuch eines Familienangehörigen handelt und rief laut. Daraufhin betrat der Täter das Schlafzimmer. Der Mann gab sich als Handwerker aus. Er erklärte, dass er vom Hausmeister beauftrag wurde, nach den Wertgegenständen der Bewohner zu fragen, da bereits in eine andere Wohnung eingebrochen worden sei. Mit den Worten, dass er den Schmuck fotografieren wolle, nahm er sich anschließend den Schmuckkasten der Seniorin und verschwand aus der Wohnung. Die Frau informierte einen Familienangehörigen. Dieser rief die Polizei. Der Täter war etwa 30 bis 40 Jahre alt. Er wird als klein, mit einer kräftigen Statur beschrieben. Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 entgegen.

