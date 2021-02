Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Eslohe: Eine günstige Gelegenheit nutzte am Mittwoch ein Einbrecher in Cobbenrode. Der Täter wurde von den Hausbewohnern überrascht. Er konnte aber mit seiner Beute flüchten. Gegen 13.30 Uhr betrat der Mann durch die offen stehende Tür das Wohnhaus. Diese war zuvor von den Bewohnern zum Lüften geöffnet worden. Unbemerkt ging der Täter in das Obergeschoss und entwendete aus einen Schlafzimmer Schmuck. Als die Bewohnerin das Zimmer betrat, flüchtete der Einbrecher durch die Haustür in Richtung der Bundesstraße 55. Vermutlich stieg der Mann auf dem Parkplatz eines Hotels an der Olper Straße in einen schwarzen BMW (3er Limousine). Das Auto flüchtete mit quietschenden Reifen in Richtung Oedingen. Beschreibung des Täters: etwa 30 Jahre alt, sehr groß (circa 2 Meter), schlanke Statur, blauer OP-Mundschutz, graue Mütze, blaue Jeans, blaue Jacke (Blouson). Wem ist am Mittwochvormittag der große Mann in Cobbenrode aufgefallen? Wer kann Angaben zu dem schwarzen BMW machen? Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 entgegen.

Arnsberg: In der Nacht zum Dienstag versuchten unbekannte Täter in eine Bäckereifiliale am Pfarrer-Leo-Reiners-Platz einzubrechen. Die Täter scheiterten mit ihren Hebelversuchen an dem Oberlicht über der Eingangstür. In das Gebäude gelangten die Täter nicht. Die Tatzeit liegt zwischen Montag, 18 Uhr, und Dienstag, 05.30 Uhr. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 in Verbindung.

