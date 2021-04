Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Zeugen nach sexuellen Übergriffen gesucht

Gronau (ots)

"Willst du Geld verdienen?" Mit diesen Worten hat ein Unbekannter jüngst mehrfach Frauen in Gronau angesprochen. Es blieb aber nicht nur bei den Worten. Wie in unserer Pressemeldung vom 11.03.2021 beschrieben, berührte der Täter sein Opfer auch unsittlich. Aufgrund dieser Meldung erstatteten weitere Geschädigte Anzeige bei der Polizei.

Nachfolgende Vorfälle wurden beschrieben:

- Am 10.03. gegen 11.00 Uhr trat mutmaßlich der gleiche Täter an der Laubstiege in Höhe des Hallenbades wie beschrieben in Erscheinung.

- Am 11.03. gegen 19.00 Uhr kam es zu einer weiteren Tat auf der Ochtruper Straße.

- Bereits um circa 05.30 Uhr sprach der Täter ebenfalls am 11.03. eine Frau am Bahnhof in Gronau an.

- Jüngst kam es zu einem Geschehen auf der Bögeholdstraße. Dort war der Unbekannte am Mittwoch vergangener Woche mit einem Fahrrad unterwegs.

Die Beschreibungen des Unbekannten lassen den Schluss zu, dass es sich mutmaßlich in allen Fällen um den gleichen Täter handelt: Der Mann ist zwischen 25 und 35 Jahre alt, zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß, hat braune, schmale mandelförmige Augen. Er hat kurze, schwarze bis dunkelbraune zur Seite "gegelte" oder zurückgekämmte Haare. Der Täter trägt einen dunklen/schwarzen gepflegten Vollbart/Dreitagebart. Der Mann mit kräftiger, sportlicher sowie muskulöser Statur erscheint durchtrainiert. Der südländisch aussehende Täter wird als Deutscher oder Holländer beschrieben. Er war mit einem schwarzen Pullover mit weißer Aufschrift, dunkler Wintersteppjacke sowie einem schwarzen T-Shirt bekleidet. Er soll akzentfreies Deutsch gesprochen haben.

Im Zusammenhang mit den Taten beschreiben die Opfer mit Ausnahme des jüngsten Falls, dass der Täter mit einem kleinen weißen Kastenwagen mit silberfarbenem Emblem und niederländischen Kennzeichen unterwegs war. Auf dem scheibenlosen Aufbau befindet sich keine Aufschrift. Mit den neuen Erkenntnissen bitten wir erneut Zeugen oder mögliche weitere Geschädigte, Kontakt mit dem Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260 aufzunehmen.

Link zur Pressemeldung vom 11.03.2021: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/4861578

