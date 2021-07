Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zeugenaufruf nach Bränden auf Kornfeldern in Bockum-Hövel

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Unbekannte setzten am Sonntag, 18. Juli, gegen 17 Uhr, ein Weizenfeld an der Straße Hölter in Brand. Der Bauer konnte noch vor Eintreffen der Feuerwehr die betroffene Fläche von etwa 250 Quadratmetern mit dem Traktor umwälzen und eine weitere Ausdehnung verhindern. Am gleichen Tag gegen 18 Uhr geriet ein Gerstenfeld an der Straße In der Sommerbree, Ecke Schliekstraße ebenfalls in Brand. Die Feuerwehr konnte das Feuer auf der etwa zwei Hektar großen Fläche löschen. Am Montag, 19. Juli, brannten gegen 20 Uhr etwa 60 Quadratmeter eines Kornfeldes am Markenweg, das an das Gelände des Recyclinghofs angrenzt. Auch hier löschte die Feuerwehr den Brand. In allen drei Fällen geht die Polizei von einer vorsätzlichen Tat aus und bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen, die sich zu den jeweiligen Zeiten an den Feldern aufgehalten haben. Zeugen melden sich bitte telefonisch unter 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de.(hei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell