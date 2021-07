Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Rollerfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hamm-Herringen (ots)

Ein 66-jähriger Rollerfahrer wurde am Montag, gegen 12.05 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Dortmunder Straße schwer verletzt. Etwa gegenüber der Juffernbuschstraße wechselte der Mann mit seinem Roller auf die Nebenfahrbahn der Dortmunder Straße und kollidierte dabei mit dem VW Passat eines 33-Jährigen. Der 66-Jährige musste mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. (ag)

