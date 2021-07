Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Dieb flüchtet vor Ladendetektiv

Hamm-Mitte (ots)

Ein unbekannter Ladendieb stahl am Donnerstag, 19. Juli, gegen 19.30 Uhr in einem Drogeriemarkt auf der Wilhelmstraße ein Parfüm und flüchtete anschließend vor dem Ladendetektiv. Der Dieb passierte den Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen und wurde vor dem Geschäft vom Ladendetektiv angesprochen und am Oberarm festgehalten. Daraufhin riss sich der Unbekannte los und floh zu Fuß in Richtung Lohauserholzstraße. Auf der Flucht verlor der Dieb seinen Rucksack und sein Mobiltelefon, das Diebesgut allerdings nicht. Der Mann ist geschätzt zwischen 40 und 45 Jahre alt, hat eine kräftige Statur und wenige kurze hellblonde Haare. Zur Tatzeit trug er eine blaue Hose und ein marineblaues Oberteil. Hinweise zu dem unbekannten Mann nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hr)

