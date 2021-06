Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Umweltsünder in Westfeld

Bild-Infos

Download

Hildesheim (ots)

Vor dem 24.06.2021 wurde in der Gemarkung Sibbesse, von Sibbesse kommend in Höhe Westfeld rechts der Straße Baumaterialien entsorgt Es handelt sich um graues Laminat, Vertäfelungsbretter und Glasscheiben. Die Polizei in Alfeld erbittet unter 05181/91160 Hinweise auf die Verursacher.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell