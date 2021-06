Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort, Zeugen gesucht

Hildesheim (ots)

ELZE(knu)Am Montag, den 21.06.2021, zwischen 12:55 Uhr - 13:40 Uhr parkte ein 62-jähriger Einwohner aus Pattensen einen schwarzen Pkw Opel Mokka auf dem Wiglo Wunderland Parkplatz in 31008 Elze. In dem Zeitraum wird das Fahrzeug durch einen gelben Pkw im Frontbereich beschädigt. Am geparkten Pkw entsteht ein Sachschaden von 800 Euro. Der Verursacher entfernt sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen die Hinweise auf das Fahrzeug und den Verursacher geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 05068/93030 mit der Polizei Elze in Verbindung zu setzten.

