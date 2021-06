Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Pressemeldung des Polizeikommissariats Elze über Ereignisse der letzten Tage

Hildesheim (ots)

(koe) Am Freitag, den 25.06.2021, gegen 22 Uhr meldet ein Anrufer, dass er drei Kinder am Kiesteich in Brüggen gesehen habe. Diese spielen auf dem Gelände des Kieswerks im Bereich der dortigen Maschinen. Die Kinder können von den eingesetzten Beamten des Polizeikommissariats Elze angetroffen und an die Eltern übergeben werden. Bislang konnte nicht festgestellt werden, ob Interesse an einer Strafverfolgung seitens des Eigentümers des Kieswerks besteht. Betriebsplätze sind nicht als Spielplätze geeignet. Es kommt immer wieder zu folgenschweren Unfällen. Erziehungsberechtigte sollten ihre Kinder darauf hinweisen, dass diese sich von derartigen Örtlichkeiten fernhalten. Am Samstag, den 26.06.2021, meldet ein Mitarbeiter des ADAC, dass er nach Brüggen zu einem Feldweg bestellt worden sei, um dort einen Pkw abzuschleppen. Dieser stehe allerdings etwa 600m von der Straße entfernt. Der Anrufer wolle in Brüggen auf die Polizei warten. Die eingesetzten Beamten können feststellen, dass der 52-jährige Fahrzeugführer des liegengebliebenen Pkw einen Feldweg (Sackgasse ohne Wendemöglichkeit) durch dichtesten Bewuchs und unter einem umgestürzten Baum entlang befahren habe. Ein ortsansässiger Landwirt erklärt sich bereit den Pkw mit seinem Trecker bis an die Straße zu ziehen. Bei dem Pkw-Führer handelt es sich um einen Angler. Es wird derzeit geprüft, ob Verstöße wegen des Befahrens des Uferbereichs vorliegen. Am Samstag gegen frühen Nachmittag erscheinen gleich mehrere Personen zeitgleich bei dem Polizeikommissariat in Elze. Eine Dame teilt mit, dass es gegen 15 Uhr auf dem EDEKA-Parkplatz in Elze einen Zusammenstoß zwischen ihrem Pkw und einem kleinen Jungen auf einem Roller gegeben habe. Der Junge sei zu Boden gefallen. Auf Nachfrage habe er zu ihr gesagt, dass er keine Schmerzen habe. Daraufhin sei er weitergefahren. Ein Schaden sei weder an dem Roller, noch an dem Pkw entstanden. Der Junge habe einen gelben Rucksack getragen. Ebenso sei er mit einem dunklen Oberteil bekleidet gewesen. Zeugen, die Hinweise zu der Identität des Jungen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Elze unter der Telefonnummer 05068-93030 zu melden. Ebenso erscheint ein Herr auf der Dienststelle, der ein Smartphone der Marke Motorola in seinem Garten in Rheden aufgefunden hat. Das Smartphone hat die Farben Schwarz / Silber und ist bereits an einigen Stellen mit Klebeband geklebt. Das Display und der Rahmen sind an einigen Stellen beschädigt. Das Smartphone ist ausgeschaltet (oder der Akku leer). Der Verlierer wird gebeten sich bei dem Polizeikommissariat Elze zu melden. Zeitgleich meldet ein Geschädigter, dass zum wiederholten Mal ein Omnibus auf dem ehemaligen Industriegelände der Gerberstraße in Elze aufgebrochen worden sei. Der Tatzeitraum liege zwischen Mittwoch, dem 23.06.2021, und Samstag. Unbekannte Täter kletterten über den verschlossenen Bauzaun des Geländes und öffneten gewaltsam die hintere Seitentür des Omnibusses. Angaben zum Diebesgut können derzeit nicht gemacht werden. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Elze zu melden. Am Samstagabend erhält die Polizei in Elze einen Hinweis auf eine männliche "verwahrlost" wirkende Person. Die eingesetzten Beamten können die Person in Haus Escherde antreffen. Dort kann festgestellt werden, dass es sich bei der Person um einen malischen Staatsbürger handelt, der in der Landesaufnahmebehörde Niedersachsen / Braunschweig aufenthaltspflichtig ist. Eine Abschiebung wurde bereits Mitte des Monats angeordnet. Die Person wird von den Beamten nach Braunschweig zur Landesaufnahmebehörde verbracht. Am Sonntag gegen 12:30 Uhr erhält das Polizeikommissariat Elze einen Hinweis auf eine Ordnungswidrigkeit nach dem Tierschutzgesetz. Eine bislang namentlich nicht bekannte Person setzt in Heinsen (Eime) eine schwarze Katze aus. Ein Zeuge kann beobachten, wie die männliche Person die Katze aus dem Kofferraum seines Pkw auf die Straße setzt und davonfährt. Auch auf Ansprache seitens des Zeugen reagiert der Verursacher nicht. Das Kennzeichen des blauen Pkw Audi ist bekannt. Die Ermittlungen dauern an, ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wird eingeleitet.

