POL-HI: Pressegesamtmeldung Polizeikommissariat Alfeld vom Samstag 26.06.2021

Hildesheim (ots)

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Duingen - Am Samstag, 26.06.2021, gegen 15:00 Uhr, kam es auf der B 240 zwischen Duingen und Cappellenhagen zu einer Auseinandersetzung zwischen Verkehrsteilnehmern. Ein 35-jähriger Pkw-Fahrer aus Burgdorf wollte zwei vor ihm langsamer fahrende Pkw überholen, setzte dazu an, brach den Überholvorgang jedoch wegen Gegenverkehr wieder ab. Als die Gegenfahrbahn ein Überholen wieder erlaubte, überholte der 35-jährige die beiden anderen Verkehrsteilnehmer. Der erste Pkw-Fahrer zeigte dem Überholer jedoch im Vorbeifahren den Mittelfinger. Dies wollte man persönlich klären und signalisierte mittels Warnblinkanlage Klärungsbedarf. Beide Pkw hielten am Fahrbahnrand. Der Überholte stieg sofort aus, beleidigte und drohte mit Schlägen. Nun stieg auch der 35-jährige aus und die Situation konnte zunächst beruhigt werden. Man verständigte sich darauf die Polizei zu benachrichtigen, doch während des Wartens auf die Polizei, stieg der Überholte wieder ein und wollte wegfahren, ohne einen Personalienaustausch zu veranlassen. Dies wollte der 35-jährige nicht zulassen und stellte sich vor den Pkw seines Kontrahenten, welcher dann aber anfuhr und den 35-jährigen leicht berührte. Nach eigenen Angaben wurde der 35-jährige dabei aber nicht verletzt. Jedoch war er so stark verärgert über die Situation, dass er ihm auf die Windschutzscheibe schlug, welche dadurch zerbrach. Der andere Verkehrsteilnehmer setzte trotz einer zerbrochenen Windschutzscheibe seine Fahrt fort und wurde im Nahbereich nicht mehr angetroffen. Das Kennzeichen des anderen Verkehrsteilnehmers ist bekannt, die Ermittlungen dauern an. Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen Beleidigung, Bedrohung und gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr. Zeugen, welche ergänzende Angaben zum Geschehen machen können, werden gebeten sich beim Polizeikommissariat Alfeld unter der Telefonnummer 05181/9116-0 zu melden.

Einbruch in ein derzeit unbewohntes Einfamilienhaus in Freden

Freden - In der Straße Schulberg, in Freden, befindet sich ein Einfamilienhaus zurzeit im Umbau und ist daher unbewohnt. Bislang unbekannte Täter drangen im mutmaßlichen Zeitraum 26.03.2021 - 26.06.2021 durch das Zerschlagen einer Fensterscheibe in das Objekt ein und durchsuchten sämtliche Aufbewahrungsmöglichkeiten nach wertvollen Gegenständen. Momentan ist lediglich bekannt, dass ein Einkaufstrolley und eine Fahrradgepäcktasche entwendet wurden. Das Diebesgut spricht jedoch dafür, dass es als Transportmöglichkeit genutzt und noch weitere Gegenstände entwendet wurden. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Alfeld unter der Telefonnummer 05181/9116-0 zu melden

Auseinandersetzung unter Frauen

Alfeld - Am Sonntag, 27.06.2021, gegen 05:00 Uhr, kam es auf dem Marktplatz in Alfeld zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen. Im Verlauf eines zunächst verbalen Streits schmiss eine Frau der Anderen eine leere Bierflasche an den Kopf. Die getroffene Frau, eine 32-jährige Alfelderin, erlitt hierdurch eine leichte Platzwunde am Kopf und wurde im Folgenden medizinisch versorgt. Ihre Kontrahentin entfernte sich vom Ort des Geschehens noch vor Eintreffen der Polizei. Beide Frauen kennen sich, die Ermittlungen dauern an. Gegen die Werferin wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Dennoch sind Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben immer hilfreich und werden gebeten sich beim Polizeikommissariat Alfeld unter der Telefonnummer 05181/9116-0 zu melden.

Feier auf dem Grillplatz der Limmer Hütte Alfeld - Den Beamten des Polizeikommissariats Alfeld fiel in der Nacht von Samstag auf Sonntag, ca. 03:00 Uhr, zufällig eine Feierlichkeit an der Limmer Hütte (Grillplatz beim Ortsteil Limmer) auf. Von dort kamen den Beamten nämlich insgesamt 10 Jugendliche fußläufig entgegen, welche zugaben zuvor an der Hütte gefeiert zu haben. Die Namen aller Personen wurden erhoben. Nach der Personenkontrolle verschafften sich die Beamten selbst ein Bild von der Hütte und stellten fest, dass der Platz ziemlich unordentlich zurückgelassen wurde. Den betreffenden Personen wird der heutige Sonntag gelassen ihren Unrat zu entfernen, andernfalls werden entsprechende Ordnungswidrigkeitsanzeigen gefertigt und darüber hinaus sehr wahrscheinlich auch die Säuberung in Rechnung gestellt.

Betrunken mit Fahrrad unterwegs

Alfeld - Am Samstag, den 26.06.2021, um 18:53 Uhr, konnte ein Fahrradfahrer in der Hannoverschen Str. angetroffen werden. Dieser wurde kontrolliert und hatte dem Geruch nach zu urteilen, Alkohol konsumiert. Der 34-jährige aus Alfeld wurde dahingehend überprüft und erreichte einen Atemalkoholwert von 1,79 Promille. Damit hatte er den Grenzwert für Fahrradfahrer überschritten und wurde dem Polizeikommissariat Alfeld für die Entnahme einer Blutprobe zugeführt.

Ladendiebstahl

Alfed - Am Samstag, 26.06.2021, um 18:14 Uhr, entwendete ein 34-jähriger Alfelder diverses Grillgut im Gesamtwert von 21,24 EUR aus dem örtlichen LIDL-Einkaufsmarkt. Die Ware hatte er in seinem Rucksack zuvor verstaut und passierte den Kassenbereich ohne zu bezahlen. Er wurde danach angesprochen und die Polizei wurde hinzugezogen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls eingeleitet.

