POL-OH: Diebstahl aus Auto - Mehrere Fahrzeuge angegangen

Fulda (ots)

Diebstahl aus Auto

Engelhelms - In der Nacht zu Donnerstag (29.04.) schlugen Unbekannte die Scheibe der Beifahrerseite eines grauen Mercedes-Benz , welcher in der Straße "Am Riedrain" geparkt war, ein. Aus dem Auto entwendeten die Täter eine Geldbörse samt Inhalt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 2.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Mehrere Fahrzeuge angegangen

Kerzell - Unbekannte stahlen in der Zeit vom 31. März bis Donnerstag (29.04.) die Katalysatoren von mehreren Fahrzeugen in der Straße "Eschengrund" (Industriegebiet). Der genaue Wert des Diebesguts ist aktuell noch nicht bekannt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

