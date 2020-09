Polizeidirektion Hannover

POL-H: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hannover und der Polizeidirektion Hannover: 48-Jähriger für tot erklärt

Hannover (ots)

Am Mittwoch, 23.09.2020, ist es gegen 21:30 Uhr im Bereich Marstall in Höhe der Knochenhauerstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Ein 48-jähriger Mann hat dadurch so schwere Verletzungen erlitten, dass der Hirntod festgestellt wurde. Am Donnerstag, 24.09.2020, gegen 18:30 Uhr ist der Mann für tot erklärt worden. Die Polizei hat aufgrund dessen ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. /ram

Unsere usprüngliche Meldung dazu finden Sie unter folgendem Link: www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/4716174

