Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Aufgefundener Helm nach Motorrad-Diebstahl

Hildesheim (ots)

Delligsen (oss). Ein am 14.6.21 in Gronau entwendetes Motorrad der Marke KTM ist am 18.06.21 am Delligser Freibad aufgefunden und dem Eigentümer wieder ausgehändigt worden.

Der Täter hinterließ einen schwarzen Motorradhelm mit abgebrochenem Visier der Marke "Probiker" sowie Aufklebern von "KTM" und einem "S" von Suzuki (siehe Foto).

Zeugen, die diesen Helm bzw. seinen Eigentümer kennen, werden gebeten, sich mit der Polizei Gronau (05182-923370) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell