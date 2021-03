Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Raubdelikt in Lüner Wohnhaus

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0312

Drei Männer haben in der Nacht zu Montag (22.3.) zwei Lüner in ihrem Wohnhaus in der Frydagstraße überfallen. Die Polizei sucht Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge hebelten die Täter gegen 0.45 Uhr die Terrassentür des Hauses östlich des Mühlenwegs und westlich der Straße In den Telgen auf und gelangten so ins Innere. Sie fesselten die anwesenden Bewohner (22, 44) und fragten in gebrochenem Deutsch nach Wertgegenständen. Anschließend durchsuchten zwei das Haus, der dritte stand augenscheinlich Schmiere. Diesen konnten die Bewohner hören, jedoch nicht sehen.

Die Männer erbeuteten Bargeld und flüchteten. Die bei der Tat leicht verletzten Lüner konnten sich im Anschluss selbst befreien und die Polizei alarmieren. Den 44-Jährigen brachte ein Rettungswagen im weiteren Verlauf zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Zwei der drei Täter, die sich untereinander auf Russisch unterhielten, konnten die Bewohner wie folgt beschreiben:

1. etwa 180 cm groß, athletische/sportliche Figur, schwarze Sturmhaube, dunkle Kleidung, Handschuhe

2. etwa 170 cm groß, schlank, schwarze Basecap, schwarze Sturmhaube, Stoffhandschuhe

Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231-132-7441.

