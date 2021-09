Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Polizei stellt Fahrraddieb

Ahaus (ots)

Weit ist ein Fahrraddieb in der Nacht zum Dienstag in Ahaus nicht gekommen: Kurz nach der Tat stellten Polizeibeamte den Langfinger unweit des Tatortes. Gegen 03.00 Uhr hatte er auf der Königstraße ein Fahrrad entwendet. Die Geschädigte erkannte ihre Leeze wieder. Zeugen hatten zwei Personen der Polizei gemeldet, die sich abgestellte Räder genauer angesehen hatten: Eine der Personen wurde wenig später mit dem Diebesgut angetroffen. In seinem Rucksack hatte der Mann einbrechertypisches Werkzeug dabei. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der mutmaßliche Fahrraddieb, ein 28-jähriger Ahauser, vor Ort entlassen. Das Werkzeug stellten die Beamten sicher und das Rad händigten sie der Geschädigten aus. Die Ermittlungen der Polizei dauern an, auch bezüglich des möglichen zweiten Täters. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell