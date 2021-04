Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Diepholz - Brände

Polizeihubschrauber im Einsatz ---

Diepholz (ots)

In der letzten Nacht wurden der Feuerwehr und der Polizei gleich drei Brände in der Straße Willenberg und Am Bahnhof gemeldet. Zwischen 03.45 Uhr und 05.30 Uhr brannte zunächst ein Abfallhaufen, danach ein VW-Transporter und schließlich ein Pkw der Deutschen Bahn. Die Feuerwehr konnte alle drei Brände schnell löschen, so daß kein weiterer Schaden entstand. Aufgrund von Zeugenbeobachtungen suchte die Polizei in der Nacht nach einer schwarz gekleideten Person. Bei der Suche nach dem/der Unbekannten wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Im Rahmen der Fahndungen hat die Polizei mehrere Personen angetroffen und überprüft. Die Polizei hat die Ermittlungen nach dem Verursacher und den Hintergründen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell