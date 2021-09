Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Gartenstühle entwendet

Schöppingen (ots)

Von einer Terrasse haben Unbekannte vier Gartenstühle in Schöppingen entwendet. Zu dem Geschehen am Antoniusweg kam es zwischen Samstag, 20.30 Uhr, und Sonntag, 08.10 Uhr. Bei dem Diebesgut handelt es sich um klappbare, silberfarbene Stühle der Marke Kettler. Zwei der Sitzgelegenheiten sind älteren Datums, zwei Stühle sind neuwertig. Die Polizei erbittet Hinweise an die Kripo Ahaus: (02561) 9260.

