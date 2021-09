Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Nach Parkplatz-Unfall Zeugin gesucht

Borken (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro hat ein Unbekannter am Montag in Borken nach einem Unfall hinterlassen. Das Geschehen spielte sich gegen 15.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Blumengeschäfts am Nordring ab. Eine Zeugin hatte die betroffene Autofahrerin bei ihrer Rückkehr zum Auto auf den Schaden hingewiesen. Die Polizei bittet diese sowie weitere Zeugen, sich unter Tel. (02861) 9000 mit dem Verkehrskommissariat in Borken in Verbindung zu setzen.

