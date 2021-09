Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Autofahrerin fährt auf Verkehrsinsel

Ahaus (ots)

Leichte Verletzungen hat sich eine 22 Jahre alte Autofahrerin am Dienstagmorgen in Ahaus zugezogen. Die Ahauserin war gegen 06.40 Uhr mit ihrem Wagen auf der Bahnhofstraße aus Richtung Königstraße kommend in Richtung Heeker Straße unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Straße abkam, auf eine Verkehrsinsel fuhr und dabei mit zwei Verkehrszeichen sowie einem Baum kollidierte. Der Sachschaden wird insgesamt auf circa 10.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr entfernte ausgelaufene Betriebsstoffe.

