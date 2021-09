Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Schulfassade mit Farbe besprüht

Bocholt (ots)

Unbekannte haben die Fassade einer Schule in Bocholt mutwillig beschädigt: Die Täter besprühten Wände und Fenster mit Farbe. Das Geschehen spielte sich am Dienstag zwischen 16.00 Uhr und 19.15 Uhr am Schleusenwall ab. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

