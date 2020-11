Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Entziehung elektrischer Energie - Haftbefehl

MagdeburgMagdeburg (ots)

Am 29. November 2020, gegen 19:00 Uhr kontrollierten Bundespolizisten auf dem Hauptbahnhof in Magdeburg einen 48-Jährigen. Bei dem Abgleich seiner Daten im polizeilichen Informationssystem stellten die Beamten fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Magdeburg vorlag. Im Mai 2018 wurde er vor dem Amtsgericht Magdeburg wegen des Entziehens elektrischer Energie in Tateinheit mit Sachbeschädigung zu 100 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe oder der Zahlung von 2500 Euro verurteilt. Bis zum gestrigen Tag hatte er sich seiner Strafe nicht gestellt. Da der Deutsche auch nun die Geldstrafe nicht bezahlen konnte wurde er durch die Bundespolizisten in die Justizvollzugsanstalt nach Burg gebracht.

