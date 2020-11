Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Vermisste Kinder tauchen wohlbehalten am Hauptbahnhof Magdeburg wieder auf

MagdeburgMagdeburg (ots)

Am 28. November 2020, gegen 16:30 Uhr trafen Bundespolizisten auf dem Hauptbahnhof in Magdeburg auf zwei Jungen im Alter von 5 und 6 Jahren, die sich hier offensichtlich ohne Erziehungsberechtigte aufhielten. Sofort wurden die Beiden befragt und in Gewahrsam genommen. Es stellte sich heraus, dass die Eltern die beiden Jungen schon offiziell suchen ließen. Dazu hatten sie sich schon an die Landespolizei gewandt. Die Jungen waren um 11:30 Uhr in einem circa fünf Kilometer entferntem Stadtgebiet nach draußen gegangen, um dort zu spielen. Seit diesem Zeitpunkt wurden die Jungen nicht mehr gesehen. Umso glücklicher waren die jeweiligen Eltern, als die Bundespolizisten die Kinder um 16:45 Uhr nach Hause brachten. Gründe, warum der 5 und der 6-Jährige sich soweit von zu Hause entfernt hatten, gaben die beiden nicht an.

