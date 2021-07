Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 20.07.2021.

Peine (ots)

Einbruch in ein Mobilfunkgeschäft. Peine, Breite Straße, 20.07.2021, 03:00 Uhr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand drangen zwei Täter unter Gewaltanwendung in das Mobilfunkgeschäft ein. Nachdem die Eingangstür aufgehebelt wurde, konnten die Männer in das Innere des Geschäftes eindringen. Im Tatverlauf erbeuteten die Männer zahlreiche Mobilfunktelefone und verursachten einen Schaden von mindestens 5.000 Euro. Die Täter können wie folgt beschrieben werden: Ca. 20-30 Jahre alt, 1 x schwarze Hose und weißer Kapuzenpullover, 1 x schwarze Hose, schwarzer Kapuzenpullover und schwarzer Rucksack, beide trugen Handschuhe und einen Mundschutz. Die von der Polizei eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Hinweise zur Tat und den Tätern nimmt die Polizei Peine unter der Rufnummer 05171/9990 entgegen.

