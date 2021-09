Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Mutmaßliches Rennen: Autos und Führerscheine sichergestellt

Bocholt (ots)

Ein regelrechtes Rennen geliefert haben sollen sich nach Zeugenangaben am Dienstag zwei Autofahrer in Bocholt. Dazu war es gegen 19.15 Uhr in der Innenstadt gekommen: Demnach sollen die beiden Fahrzeuge auf der Strecke Westend / Meckenemstraße / Willy-Brandt-Straße / Ebertstraße sich gegenseitig mehrfach überholt haben, ebenso andere Verkehrsteilnehmer, wobei gefährliche Situationen entstanden seien. Die alarmierten Polizeibeamten entdeckten auf einem Parkplatz zwei hoch motorisierte Wagen, zu denen die Beschreibung passte. Die Polizisten leiteten Strafverfahren gegen zwei Tatverdächtige ein, einen 26 Jahre alten Isselburger und einen 20-jährigen Bocholter. Die Beamten beschlagnahmten ihre Führerscheine, zudem stellten sie die beiden Fahrzeuge sicher. Das Verkehrskommissariat in Bocholt ermittelt und bittet weitere Zeugen, sich unter Tel. (02871) 2990 zu melden.

