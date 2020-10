Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verkehrsunfallflucht auf der B9 (16/0810)

Speyer (ots)

08.10.2020, 10:40 Uhr

Am Donnerstag gegen 10:40 Uhr überholte ein grauer Transporter mit Plane auf der B9 im Bereich Speyer einen weißen Fiat Abarth 124 über die rechte Fahrspur. Hierbei kam es zum Kontakt der Fahrzeuge, bei welchem der Beifahrerspiegel des Fiat abgerissen wurde und ein Streifschaden an dessen rechten vorderen Kotflügel entstand (Schaden ca. 1000EUR). Der unfallverursachende Transporter mit vermutlich ausländischem Kennzeichen entfernte sich im Anschluss an das Unfallgeschehen, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachgekommen zu sein. Die Polizei sucht Zeugen, die die Verkehrssituation mitbekommen haben und Angaben zum Unfallgeschehen machen können. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

