Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigung

Westerburg (ots)

Vermutlich in der Nacht vom 06. auf den 07. August 2020 kam es am Marktplatz 6 in Westerburg zu einer Sachbeschädigung. Durch unbekannte Täter wurde die Fensterscheibe eines Versicherungsgebäudes eingeschlagen. Die Polizeiinspektion Westerburg bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02663/98050.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Westerburg



Telefon: 02663-98050

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell