Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Unfallflucht in Osterspai

Osterspai (ots)

Zwischen dem 04.08.2020, 13:30 Uhr und dem 05.08.2020, 13:00 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in Osterspai an der Rheinuferstraße in Höhe Lederstraße. Dabei wurde ein roter VW Golf, welcher an der Rheinseite parkte, an der vorderen Stoßstange beschädigt. Der flüchtige Verkehrsunfallbeteiligte ist nicht bekannt. Zeugen, die den Unfall bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion St. Goarshausen unter der Rufnummer 06771/93270 zu melden.

