Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verkehrskontrollen in der Landauer Straße (72/0710)

Speyer (ots)

07.10.2020, 22:15 - 23:25 Uhr

Am Mittwoch richtet die Polizei im Zeitraum 22:15 - 23:25 Uhr eine Kontrollstelle in der Landauer Straße auf Höhe der Einmündung Paul-Egell-Straße eine. In diesem Zusammenhang leitete die Polizei bei insgesamt 21 kontrollierten Fahrzeugen zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen und ein Strafverfahren ein.

Eine 25-jährigen Pkw-Fahrer aus Römerberg muss sich wegen einer Trunkenheitsfahrt verantworten, da bei ihm ein Atemalkoholwert von 0,56 Promille festgestellt wurde.

Weiterhin leitete die Polizei ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Erlöschens der Betriebserlaubnis gegen einen 41-Jährigen Mann aus Speyer ein. Dieser hatte mehrere Veränderungen an seinem Fahrzeug vorgenommen, ohne dass diesbezüglich eine technische Abnahme erfolgte.

Bei einem 29-Jährigen Pkw-Fahrer aus Speyer fiel den Beamten im Rahmen der Kontrolle auf, dass ihm aufgrund eines aktuelles Fahrverbots die aktive Teilnahme am Verkehr derzeit untersagt ist. Ihm wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Die Weiterfahrt erfolgte durch seine Mitfahrerin, die den Beamten eine gültige Fahrerlaubnis vorweisen konnte.

