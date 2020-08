Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0501 --Mann bedroht Jugendliche--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Huchting, Hermannsburg Zeit: 16.08.20, 21 Uhr

Ein 54 Jahre alter Mann bedrohte am Sonntagabend in Huchting vier Jugendliche. Der Bremer kündigte einen Amoklauf an und schoss mit einem Signalgeber in den Boden.

Das junge Quartett hielt sich auf einem Spielplatz in der Straße Hermannsburg auf und verursachte dabei offensichtlich so viel Lärm, dass sich der 54-Jährige dazu genötigt fühlte, die Jugendlichen anzusprechen. Das Gespräch verlief hitzig und der Mann fragte die vier, ob sie wüssten, was ein Amoklauf wäre? Anschließend zog er eine Waffe, schoss vor den Jugendlichen in den Boden und entfernte sich. Die Polizei rückte an und beschlagnahmte den sogenannten Signalgeber. Der 54 Jahre alte Mann zeigte sich reumütig, ihn erwarten nun Strafverfahren wegen Bedrohung und Verstoßes gegen das Waffengesetz.

