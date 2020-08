Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0499--Verkehrsunfall mit Krankenwagen--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, Bahnhofsplatz Zeit: 15.08.20, 21.15 Uhr

Am Rande einer Körperverletzung kam es am Samstagabend in der Bahnhofsvorstadt zu einem Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Rettungswagens. Drei Verletzte mussten in Krankenhäuser gebracht werden.

Der Rettungswagen wurde gegen 21.15 Uhr nach einem Körperverletzungsdelikt im Bahnhof zur Behandlung einer Patientin gerufen. Nach der Erstversorgung setzte sich der Krankenwagen zur Weiterfahrt in eine Klinik in Bewegung. Dabei übersah der Fahrer drei auf dem Bahnhofsvorplatz schlafende Obdachlose. Passanten machten den Sanitäter auf die Schlafenden aufmerksam, sodass dieser sofort bremste. Einen Zusammenstoß konnte er aber nicht mehr verhindern. Der Krankenwagen fuhr gegen die drei Männer im Alter von 34, 44 und 48 Jahren, die dabei Verletzungen erlitten. Weitere Rettungskräfte wurden zur Unterstützung alarmiert, welche die Verletzten nach einer Erstversorgung zur weiteren Behandlung ein Krankenhaus transportierten. Der 21-jährige Rettungswagenfahrer erlitt einen Schock und musste betreut werden. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und Verkehrsunfallaufnahme stellte die Polizei eine Sichtschutzwand auf.

Die Ermittlungen zum Unfall durch das Verkehrskommissariat dauern an.

