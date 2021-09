Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch in Auto

Gronau (ots)

Eine Autoscheibe eingeschlagen hat ein Unbekannter am Sonntagabend in Gronau. Aus dem Inneren des schwarzen VW entwendete der Täter ein Sparbuch, ein Ladekabel sowie Papiere. Das Geschehen am Berliner Platz trug sich um 22.45 Uhr zu. Eine Videoüberwachungskamera hat die Tat aufgezeichnet. Die Polizei erbittet Hinweise an die Kripo in Gronau: Tel. (02562) 9260.

Die Polizei warnt erneut davor, Wertsachen im Fahrzeuginneren liegen zu lassen: Ein Auto ist kein Tresor!

