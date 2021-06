Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des Polizeikommissariat Oberharz vom 25. Juni 2021

Goslar

Verkehrsunfall mit schwerstverletztem Kind

Am 24.06.2021, gegen 16:00 Uhr, ereignete sich in Clausthal-Zellerfeld ein folgeschwerer Unfall, bei dem ein 7 ½ jähriges Kind lebensgefährlich verletzt wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr eine 32-jährige Fahrzeugführerin aus Clausthal-Zellerfeld die Straße Am Schlagbaum in Fahrtrichtung Osterode. Kurz nach der Einmündung Stettiner Straße überquerte das Kind unvermittelt die Fahrbahn. Die Fahrzeugführerin konnte ihr Fahrzeug nicht mehr rechtszeitig stoppen, so dass es zum Zusammenstoß kam. Das schwerverletzte Kind wurde mittels Rettungshubschrauber einer Klinik zugeführt. Für die Zeit der polizeilichen Unfallaufnahme wurde die Straße voll gesperrt.

