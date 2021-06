Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebeitrag der PSt Vienenburg vom 24.06.21

Goslar (ots)

Ort: 38690 Goslar, Konrad-Adenauer-Straße Zeit: 24.06.21, 13.10 h

Zur Unfallzeit wollte eine 22 jährige Fahrerin eines Lkw aus Gütersloh in der Konrad-Adenauer-Straße rangieren. Hierbei übersah sie eine Straßenlaterne. Die Straßenlaterne wurde vom Unterfahrschutz des Lkw zur Seite gedrückt und verhakte sich dann so unglücklich zwischen dem Unterfahrschutz und dem Hinterrad, dass der Lkw nicht mehr, ohne einen größeren Schaden zu verursachen, befreit werden konnte. Die Laterne musste vom Bauhof der Stadt Goslar mit einem Winkelschleifer am Boden abgetrennt werden. Anschließend konnte der Lkw seine Fahrt fortsetzen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 3000 Euro.

