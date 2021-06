Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit unerlaubten Entfernen vom Unfallort:

Am Donnerstag, den 24.06.2021, gegen 08.25 Uhr, befuhr eine 15jährige Fahrradfahrerin die Schlewecker Straße in Richtung Bahnhofstraße in Bad Harzburg. Hierbei wurde sie von einem Pkw überholt und dabei touchiert. Durch den Anstoß verlor sie das Gleichgewicht, stürzte und verletzte sich leicht. Der Fahrzeugführer entfernte sich jedoch anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die verletzte junge Frau zu kümmern. Zeugen die Hinweise zum Verursacher bzw. zum Vorfall geben können werden gebeten sich beim Polizeikommissariat Bad Harzburg zu melden.

