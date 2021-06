Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung vom 23.06.21

Verkehrsunfall

Am Dienstag, 22.06.21, gegen 12:30 Uhr befahren zwei Verkehrsteilnehmerinnen den Parkplatz eines Einkaufsgeschäftes in der Braunschweiger Straße in Seesen. Während des Einparkvorganges setzt einer der PKW rückwärts und stößt hierbei gegen einen weiteren PKW, welcher hinter diesem durchfahren will. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 7000 Euro.

Sachbeschädigung an PKW

Zwischen dem 18.06 bis 22.06.21 beschädigten bislang unbekannte Täter mehrere Fahrzeuge an einem Autohaus in der Hildesheimer Straße in Rhüden. Mehrere PKW wurden mit Sprühfarbe beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

Personen die sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Seesen (05381-9440) zu melden.

Simson, POKin

