Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 22.06.2021

Goslar (ots)

Cabriodach beschädigt.

Goslar. Am Sonntagvormittag, gegen 10.15 Uhr, stellte die Eigentümerin eines schwarzen VW Golf Cariolets mit GS-Kennzeichen fest, dass bislang unbekannte Täter das Faltdach mit einem unbekannten Gegenstand durchstochen und beschädigt hatten, wobei sich die Tat sowohl in der Zeit von Samstagabend, 21.15 Uhr, bis Sonntagvormittag, gegen 09.00 Uhr, in der Nendorfstrasse, Höhe Haus Nr. 7, als auch am Sonntagvormittag, zwischen 09.00 und 10.15 Uhr, in der Herbartstrasse, Höhe Haus Nr. 5, ereignet haben könnte. Durch die Handlung entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden in Höhe von einhundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Pedelec gestohlen.

Liebenburg. Am Freitagnachmittag, zwischen 18.10 und 18.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter ein schwarzes Pedelec Prophete, 28er Reifengrösse, 7er Nabengangschaltung, schwarze Schutzbleche und Griffe, schwarzer Sattel und silberfarbene Felgen, das unverschlossen vor dem EDEKA-Markt in der Poststrasse abgestellt war. Bei der Tat entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden Höhe von knapp einhundert Euro. Die Polizei Liebenburg hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums möglicherweise entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05346/94680-0 zu melden.

Mountainbike gestohlen.

Liebenburg. Am Donnerstagnachmittag, zwischen 16.00 und 16.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter ein orange-schwarzes Mountainbike KTM Knoxville, 26er Reifengrösse, 24er Kettengangschaltung, schwarzer Sattel, Aufschrift XLC, an dem eine rote Satteltasche angebracht war, schwarze Griffe und Felgen, das gesichert in einem Hinterhof auf dem Gelände einer Privatklinik im Klapperhagen abgestellt war. Bei der Tat entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden Höhe von knapp einhundert Euro. Die Polizei Liebenburg hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums möglicherweise entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05346/94680-0 zu melden.

Fahrzeug beschädigt und weggefahren.

Bad Harzburg. Am Montagvormittag, zwischen 11.00 und 11.15 Uhr, wurde ein auf dem Parkplatz des EDEKA-Marktes in der Landstrasse abgestellter schwarzer VW Bora mit GS-Kennzeichen durch ein Fahrzeug offenbar beim Ein- oder Ausparken im hinteren linken Bereich beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend vom Ort des Geschehens, ohne sich weiter um den angerichteten Schaden zu kümmern oder seine Art der Beteiligung dem Geschädigten gegenüber anzugeben. Bei dem Vorfall entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Bad Harzburg hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05322/91111-0 zu melden.

Siemers, KHK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell