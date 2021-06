Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeistation Braunlage: 2 x Kradunfall mit schwer verletzten Personen

Goslar (ots)

1) Am Sonntag, dem 20.06.2021 befährt ein 40jähriger aus Bad Lauterberg mit seinem Krad Ducati gegen 12.30 Uhr die Landesstraße 520 aus Richtung Silberhütte kommend, in Richtung St. Andreasberg. Im Verlauf einer Linkskurve verliert der Kradfahrer infolge des Durchfahrens eines Straßenschadens die Kontrolle über sein Motorrad, kommt nach links von der Fahrbahn ab und stürzt. Der Kradfahrer muss schwer verletzt einem Krankenhaus zugeführt werden. Am Krad Ducati entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

2) Am Sonntag, dem 20.06.2021 befährt ein 24jähriger aus Lingen mit seinem Krad Yamaha gegen 14.10 Uhr die Bundesstraße 4 aus Richtung Hohegeiß kommend, in Richtung Braunlage. In einer langgezogenen Rechtskurve (große Kesselbergkurve) steht nach Angaben des Kradfahrers plötzlich ein Stück wild auf der Fahrbahn. Der Beteiligte weicht aus und kommt dabei nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei touchiert das Krad ein Verkehrszeichen. Der Kradfahrer wird mittels Rettungshubschrauber schwer verletzt ins Krankenhaus geflogen. Am Krad Yamaha entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

i.A. Richter, POK

