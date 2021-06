POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg am 20.06.21

Polizeiinspektion Goslar

Ruhestörungen - In der Nacht von Samstag zu Sonntag kam es im Bereich des PK Bad Harzburg zu einer Vielzahl gemeldeter Ruhestörungen. So wurden sich unter anderem über Ruhestörungen um 22.00 Uhr aus einem Veranstaltungsraum in Göttingerode, gegen 01.00 Uhr aus einer Kneipe auf der Herzog-Julius-Str., gegen 02.00 Uhr in der Wichernstr., und um 03.00 Uhr vor einem Bistro in der Herzog-Wilhelm-Str., beschwert. Es wurden jeweils, soweit verantwortliche Personen angetroffen werden konnten, mahnende Gespräch geführt. Da eine Einsicht in das Fehlverhalten zu erkennen war und die Einhaltung der Ruhe zugesagt wurde, wurden auf weitergehende Maßnahmen verzichtet.

VU mit Unfallflucht

In der Zeit vom 16.06.21, 19.25 Uhr bis 18.06.21, 19.25 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz des OBI-Baumarktes im Gewerbegebiet Harlingerode ein Verkehrsunfall mit Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer war mit seinem Fahrzeug auf dem Parkplatz des Marktes gegen eine dort zu Ausstellungszwecken aufgestellten Geräteschuppen gefahren und hatte sich anschließend von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um seine gesetzlichen Verpflichtungen zu kümmern. Später wurde der Schaden durch den Marktleiter festgestellt. Der Schaden an dem Schuppen beläuft sich auf ca. 500, -- EUR. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich beim PK Bad Harzburg unter der Telefonnummer 05322/911110 zu melden.

Wildgans auf der Autobahn

Am Samstag, dem 19.06.21, um 19.07 Uhr, wurde durch einen Verkehrsteilnehmer eine Gefahrenstelle auf der Autobahn A 369 in Bereich des Harzburger Dreiecks gemeldet. Dort sollte eine Wildgans orientierungslos herumlaufen. Diese konnte von den eingesetzten Beamten aufgefunden werden. Sie wurde wohlbehütet durch die Beamten in der angrenzenden Feldmark wieder freigelassen.

Schildkröte im Garten

Durch eine Anwohnerin im Bad Harzburger Ortsteil Westerode, Fasanenstr., wird eine Wasserschildkörte in ihrem Garten aufgefunden. Es handelte sich um eine Gelbbauchschmuckschildkröte. Vor Ort konnten keine Hinweise auf den Eigentümer der Schildkröte erlangt werden, so dass diese schließlich in die Obhut des Tierheims Eckertal übergeben wurde.

