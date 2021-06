Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung der Polizeiinspektion Goslar vom Sonntag, 20.06.2021

Goslar (ots)

Brand einer Gartenlaube in Braunlage

Am Samstag, 19.06.2021, gegen 15:35 Uhr kam aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand einer Gartenlaube in der Bismarckstraße in Braunlage. Der Brand konnte durch den Einsatz der Feuerwehr Braunlage schnell gelöscht werden. Hier mussten noch während der Löscharbeiten zwei in Inneren der Gartenlaube befindliche Gasflaschen von der Feuerwehr gesichert und gekühlt werden. Die Gartenlaube wurde bei dem Brand stark beschädigt. Ermittlungen zur Brandursache wurden eingeleitet.

Ruhestörungen

Die Kolleginnen und Kollegen der gestrigen Nachtschicht verzeichneten insgesamt allein neun Einsätze wegen ruhestörenden Lärms. Hier nutzten offensichtlich viele Mitmenschen das warme Wetter, um sich auch noch zu später Stunde draußen aufzuhalten. Die jeweiligen Verursacher der Ruhestörungen wurden aufgesucht und auf ihr Fehlverhalten angesprochen. Da sich die Verursacher in allen Fällen einsichtig zeigten, wurden diese "nur" verwarnt.

Unsere Bitte: Nehmen Sie Rücksicht und denken Sie an ihre Nachbarn und Mitmenschen. Verursachen Sie keinen Lärm zu späterer Stunde. Gerne kann man seinen Nachbarn auch mal selber ansprechen, wenn man sich durch Lärm belästigt fühlt. Sollte dies nicht zum Erfolg führen, kann man natürlich jederzeit die Polizei unter der jeweiligen Amtsnummer informieren.

i.A. Schulze, PHK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell