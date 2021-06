Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg/Polizeistation Vienenburg:

Goslar (ots)

Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss:

Am Montag, den 21.06.2021, gegen 16.50 Uhr, führten die Beamten einer Polizeistreife in Vienenburg eine Verkehrskontrolle durch und hielten die Fahrerin eines Skoda an. Während der Befragung der 33jährigen Frau stellten sie körperliche Auffälligkeiten fest, die auf den Konsum von Drogen deuteten. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv, so dass eine Blutentnahme zur weiterführenden Analyse angeordnet wurde. Die Weiterfahrt wurde der Bad Harzburgerin für die nächsten 24 Stunden untersagt. Es folgte die Einleitung eines Verfahrens nach dem Verkehrsordnungswidrigkeitsgesetz.

Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss:

Eine weiteres Verfahren wegen Verstoß gegen das Verkehrsordnungswidrigkeitsgesetz wurde eingeleitet nachdem eine Streifenwagenbesatzung am Dienstag, den 22.06.2021, gegen 01.05 Uhr in Bad Harzburg eine Verkehrskontrolle durchgeführt hatten. Hier wurde ein 23jähriger Fahrer mit seinem Pkw VW Bora angehalten und überprüft. Die Beamten stellten auch hier körperliche Auffälligkeiten beim Gespräch mit dem Mann aus Bad Harzburg fest. Der anschließend erfolgte Drogenschnelltest zeigte ein positives Ergebnis. Daraufhin wurde die Entnahme einer Blutprobe zur Bestimmung der Drogen veranlasst. Die Weiterfahrt wurde dem jungen Mann ebenfalls zunächst untersagt.

