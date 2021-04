FW-MG: Brennendes Müllfahrzeug

Feuerwehr Mönchengladbach

Mönchengladbach-Schelsen, 20.04.2021, 15:53 Uhr, Horster Straße (ots)

Am Dienstagnachmittag wurde die Feuerwehr Mönchengladbach zu einem brennenden Müllfahrzeug auf der Horster Straße in Schelsen gerufen. Einige der geladenen gelben Säcke hatten aus bisher unbekannten Gründen Feuer gefangen. Die Feuerwehr löschte den Großteil der brennenden Säcke noch vor Ort durch einen Trupp unter Pressluftatmer und mit einem C-Strahlrohr ab. Danach wurde der Müllwagen durch Feuerwehr und Polizei zum Parkplatz am Bresgespark an der Straße Zoppenbroich eskortiert. Dort wurde der Inhalt des Müllfahrzeugs in eine von einem Entsorger bereitgestellte Schuttmulde umgeladen und abgelöscht. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Ob ein größerer Schaden am Müllfahrzeug entstanden ist, müssen weitere Untersuchungen noch zeigen.

Im Einsatz waren der Löch- und Hilfeleitungszug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), ein Tanklöschfahrzeug aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt) sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Thorsten Gornik

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell