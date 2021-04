Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Einsatz des Rettungshubschraubers

Mönchengladbach-Heyden, Gasstraße, 19.04.2021, 16:55 Uhr (ots)

Am Nachmittag wurde der Rettungsdienst der Feuerwehr zu einem häuslichen Unfall auf der Gasstraße gerufen. Aufgrund der Verletzungen, die auf einen Sturz zurückzuführen waren, forderte der Rettungsdienst den Rettungshubschrauber Christoph 9 aus Duisburg an. Der Rettungshubschrauber landete auf einer Wiese am Eickeshecker Weg. Mit einem Zubringerfahrzeug wurden der Notarzt und ein Notfallsanitäter vom Rettungshubschrauber zur Unfallstelle transportiert. Nach einer Erstversorgung erfolgte die weitere Behandlung in einer Klinik im Stadtgebiet.

Im Einsatz waren ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug, der Rettungshubschrauber Christoph 9 (Duisburg) sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: BA Martin Bonn

