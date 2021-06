Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 24.06.2021

Goslar (ots)

Geldbörse gestohlen.

Goslar. Am Mittwochmittag, zwischen 12.00 und 12.40 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter eine schwarz-grün gestreifte Leder-Geldbörse mitsamt Inhalt aus der Handtasche einer 80-jährigen Goslarerin, die sie während ihres Einkaufs im EDEKA-Lebensmittelgeschäft in der Hildesheimer Strasse an den mitgeführten Einkaufswagen gehängt hatte. Bei der Tat entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Bargeld gestohlen.

Goslar. Am Mittwochvormittag, gegen 11.00 Uhr, wurde ein 80-jähriger Goslarer von einem bislang unbekannten Täter auf dem Parkplatz des EDEKA-Lebensmittelgeschäfts in der Hildesheimer Strasse angesprochen und gebeten, eine 2 Euro-Münze zu wechseln. Als der Goslarer dieser Bitte nachkam, nutzte die Person, die mit ca. 30 Jahre alt, ca. 170 cm groß, kurze dunkle Haare, schlanke Gestalt, südeuropäische Erscheinung, bekleidet mit einer schwarzen Hose und schwarzem Oberteil beschrieben wurde, eine günstige Gelegenheit, entwendete zunächst unbemerkt mehrere Banknoten aus dessen geöffneter Geldbörse und entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitpunkts entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Fahrzeug beschädigt und weggefahren.

Goslar. Am Mittwochvormittag, zwischen 10.30 und 10.45 Uhr, wurde ein auf dem Parkplatz des SB-Warenhauses Kaufland in der Hildesheimer Strasse abgestelltes schwarzes BMW Cabriolet mit GS-Kennzeichen durch ein Fahrzeug offenbar beim Ein- oder Ausparken im hinteren linken Bereich beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend vom Ort des Geschehens, ohne sich weiter um den angerichteten Schaden zu kümmern oder seine Art der Beteiligung dem Geschädigten gegenüber anzugeben. Bei dem Vorfall entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Fahrzeug beschädigt und weggefahren.

Goslar. Am Mittwoch, zwischen 13.20 und 18.25 Uhr, wurde ein am Fahrbahnrand der Clausbruchstrasse, Höhe Haus Nr. 21, abgestellter grauer Mazda mit GS-Kennzeichen durch ein Fahrzeug offenbar bei der Vorbeifahrt im linken Bereich des linken Außenspiegels beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend vom Ort des Geschehens, ohne sich weiter um den angerichteten Schaden zu kümmern oder seine Art der Beteiligung dem Geschädigten gegenüber anzugeben. Bei dem Vorfall entstand ein Schaden in derzeit nicht bekannter Höhe. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Siemers, KHK

