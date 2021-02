Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Sinnlose Zerstörungswut am Haltepunkt Lütten Klein

Rostock (ots)

Einen Schaden von über 6.000,- Euro verursachten unbekannte/r Täter am Haltepunkt Lütten Klein. Die Mitteilung über die Sachbeschädigung erhielten die Beamten der Bundespolizei am heutigen Morgen durch eine Mitarbeiterin der DB AG. Eine eingesetzte Streife konnte vor Ort die Beschädigung von 12 Scheiben an gleich sechs Wetterhäuschen am Bahnsteig 1 und 2 feststellen. Ersten Ermittlungen nach müssen der/die Täter Schottersteine aus dem Gleisbett entnommen und mit diesen die Scheiben der Wetterunterstände eingeworfen haben.

Die Bundespolizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung gegen den bzw. die unbekannten Täter aufgenommen.

Im Zusammenhang mit der Tat bittet die Bundespolizei um die Mithilfe der Bevölkerung. Wer hat in der Nacht zum Montag auffällige Personen am Haltepunkt Lütten Klein gesehen oder kann sonstige sachdienliche Angaben zu dem genannten Sachverhalt bzw. zu verdächtigen Personen machen. Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Rostock unter der Telefon-Nr. 0381 / 2083 -1111 oder -1112 entgegen. Darüber hinaus können jederzeit über die kostenfreie Hotline der Bundespolizei 0800 6 888 000 oder jede andere Polizeidienststelle Angaben gemacht werden.

