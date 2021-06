Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Seesen vom 24.06.21

Goslar (ots)

Besonders schwerer Fall des Diebstahls

In der Zeit von Samstag, 18.00 Uhr, bis Montag, 03.00 Uhr, gelangte ein bisher unbekannter Täter, vermutlich durch Übersteigen des Zaunes, auf das Betriebsgelände eines Seesener Unternehmens in der Rudolf-Diesel-Straße. Anschließend wurden von einem Lkw zwei Dachkennleuchten im Wert von ca. 600 Euro entwendet.

Verkehrsunfallflucht

Als eine 32-jährige Bad Gandersheimerin am Mittwoch, gegen 16.30 Uhr, auf dem Parkplatz des Edeka-Verbrauchermarktes zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie fest, dass ein Einkaufswagen neben ihrem Fahrzeug stand und offensichtlich durch diesen ein Lackschaden in Höhe von ca. 1000 Euro am Pkw entstanden war. Der Nutzer des Einkaufswagen hatte sich jedoch unerlaubt vom Unfallort entfernt, sodass ein entsprechendes Verfahren gegen Unbekannt eingeleitet wurde. Hinweise zum Tatgeschehen bitte an die Polizei Seesen unter 05381/9440.

i.A. Behnke, POK'in

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell