Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen - Fahren ohne Fahrerlaubnis mit gefälschtem Führerschein -

CoesfeldCoesfeld (ots)

Am 20.11.2020, gegen 15:00 Uhr, wurde ein 39-jähriger Kerpener von der Polizei in Lüdinghausen in einem Pkw angehalten, weil er keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte. Bei der anschließenden Überprüfung seiner Dokumente stellten die Polizisten fest, dass der ausgehändigte ausländische Führerschein gefälscht war. Den Kerpener und den Fahrzeughalter erwartet nun jeweils ein Strafverfahren, u.a. weil der Kerpener nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell