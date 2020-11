Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld - Fahren unter Drogeneinfluss -

CoesfeldCoesfeld (ots)

Am 20.11.2020, gegen 22:15 Uhr, wurde ein 34-jähriger Coesfelder, auf der Mittelstraße, in Coesfeld durch die Polizei angehalten und kontrolliert. Ein Vortest ergab Hinweise auf Drogenkosum des Coesfelders, so dass ihm durch einen Arzt auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen wurde. Eine Anzeige wurde gefertigt, die Weiterfahrt untersagt.

