Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg/Polizeistation Vienenburg:

Goslar (ots)

Mehrfach versuchte Betrügereien mit Enkeltrickmasche: Am Donnerstag, den 24.06.2021, meldeten sich mehrere Bürger bei der Polizei in Bad Harzburg und Vienenburg, weil sie einen Anruf von Betrügern erhalten hatten. Der Anrufer gab vor ein Verwandter zu sein und sich in einer Notlage zu befinden in der er unbedingt Geld benötige. Hier wurde zum Beispiel vorgegaukelt, dass die Tochter oder Sohn einen Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person verursacht habe. Um sie aus der U-Haft entlassen zu können sei eine Kaution von 50000,- Euro zu zahlen. Allerdings haben die Betrüger diesmal keinen Erfolg gehabt, da die Angerufenen jeweils bemerkt haben, dass es sich nicht um ihre Verwandten handeln konnte oder die Masche erkannt haben. In diesem Zusammenhang wird geraten: Geben Sie keine persönlichen Daten an unbekannte Personen am Telefon heraus. Seien Sie bei Geldforderungen skeptisch. Gehen Sie keinesfalls auf Forderungen ein, auch nicht bei angeblichen Notlagen von Verwandten und Bekannten. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und bewahren Sie Ruhe. Beenden Sie augenblicklich solche Telefonate und wenden sich an Angehörige oder Vertrauenspersonen. Verständigen Sie ihre örtliche Polizeidienststelle.

Kreditkarte in Vienenburg entwendet und Geld abgehoben: Eine 31jährige Frau aus Vienenburg verschaffte sich an drei Tattagen ungesehen Zutritt zur Wohnung eines stark körperlich behinderten Nachbarn. Hier nahm sie eine im Schreibtisch aufbewahrte Visa Karte an sich und ging damit zum Geldautomaten der Bank. Dabei hob sie jeweils eine größere Summe Bargeld unberechtigt ab. Anschließend kehrte sie jedes Mal in die Wohnung zurück, um die Karte unbemerkt zurückzulegen. Es entstand ein Schaden von ca. 1500,- Euro. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell